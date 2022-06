Premio Leonessa di Puglia edizione 2022 a Ciccio Caputo e alla memoria di Onofrio Pepe

– al calciatore Francesco Caputo, per tutti Ciccio, l'atleta altamurano che ha raggiunto le vette del calcio italiano, vestendo anche la maglia della Nazionale azzurra;

Per l'edizione 2022 vengono assegnati due titoli "Leonessa di Puglia":

Il Consiglio comunale è stato convocato giovedì 30 giugno, presso il giardino del GAL con ingresso in piazza Resistenza, con inizio effettivo alle ore 18.00, per il conferimento del Titolo Leonessa di Puglia. Il premio è un titolo onorifico che può essere assegnato a favore di persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che nelle rispettive attività hanno dato valore al nome e alla città di Altamura.

Entrambi hanno proiettato la conoscenza della città e del territorio ben oltre i confini locali o regionali, proprio come nello spirito del premio. Alla seduta monotematica del Consiglio comunale parteciperanno Ciccio Caputo e i familiari di Onofrio Pepe.

In base al regolamento, la consegna del titolo è effettuata dal sindaco in una cerimonia pubblica. Per dare adeguata veste istituzionale, è stata convocata un'apposita seduta del Consiglio comunale.

"Mi congratulo con Ciccio Caputo e rendo omaggio alla memoria di Onofrio Pepe – dichiara la Sindaca Rosa Melodia – per questo riconoscimento. Di tutti i premi che in ogni genere di carriera si possano vincere, il titolo Leonessa di Puglia – che porta lo storico appellativo della città di cui si è figli – è sicuramente quello che maggiormente inorgoglisce perché esprime il forte legame con la propria terra e rappresenta anche un ringraziamento per l'operato svolto".