Kick Boxing – Vincono 3 altamurani nell’evento “WFC – Wolf Fighting Championship”

Sabato 25 giugno il palazzetto dello sport in contrada Pacciarella ha ospitato il torneo WFC – Wolf Fighting Championship, evento di kick boxing e MMA(arti marziali miste).

L’evento, organizzato dalla Wolf Temple di Agostino de Rosa ha visto vincere molti altamurani tra i quali spiccano Michele Clemente, Domenico Lomurno e Francesco Nuzzi in una “gabbia” regolamentare 8×8.

C’è stata anche l’occasione per ascoltare musica made in Altamura con Roberta Zocco e Alessandro Pestrichella, in arte Rupeh e Ale James che si sono esibiti con il loro pezzo ‘Estati d’animo’.

Presente all’evento anche l’amministrazione comunale.

A seguito del’evento, l’organizzatore Agostino de Rosa ha dichiarato: “Tra tutti, vincitori e vinti, c’è stato grande fair play e rispetto perché gli uomini e le donne di sport sanno che si rispettano gli avversari sia quando si vince sia quando si perde. Diamo appuntamento a tutti per l’anno prossimo con il WFC 3.”