Carles Cases in concerto per la prima volta al Sud Italia il 22 luglio 2022 presso la Masseria Conti Filo, Strada Provinciale Altamura-Cassano (SP79) al Km 6.

Con oltre settanta colonne sonore per film e più di ottanta album al suo attivo, Carles Cases, pianista, violoncellista e direttore d’orchestra spagnolo, è considerato tra i più prestigiosi compositori al mondo.

I suoi concerti nei principali teatri di Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Varsavia, Praga, Mosca, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Caracas, sono sempre un evento imperdibile per gli amanti della musica raffinata e registrano ogni volta il tutto esaurito.

Assistere ad un concerto di Carles Cases vuol dire trovarsi al cospetto di un genio assoluto della musica classica, e non solo, al pari dei grandi compositori del passato.

L’evento del 22 luglio, per lo spessore dell’artista, che si esibirà per la prima volta al Sud Italia, e per la bellezza paesaggistica e storico-architettonica del luogo nel quale si svolgerà, rappresenta una imperdibile occasione di evasione dal fragore e dalla frenesia della vita quotidiana.

Il pianoforte verrà sistemato tra gli ulivi, gli albicocchi, i fichi, i ciliegi, i melograni e i vecchi apiari della monumentale masseria aragonese; sullo sfondo, la collina dalla quale campeggia, in lontananza, Altamura.

All’ imbrunire il musicista raggiungerà il su strumento. Le prime note risuoneranno nella vastità della campagna, unendosi al trillare dei grilli e delle cicale. Questo incantato scenario suggellerà il sodalizio magico tra l’arte della natura e quella dell’uomo, e contribuirà a creare un’atmosfera di perfetta armonia, avvolti dalla quale, gli spettatori, pervasi dal profumo della lavanda, potranno vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Per info e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo info@spiragli.org o contattare, anche tramite Whatsapp, il numero 3480409979.

Per l’acquisto diretto dei biglietti è possibile cliccare il link di seguito

https://billetto.it/e/carles-cases-in-concerto-biglietti-659583