L’Uomo di Altamura in copertina sul National Geographic

Splendida l’immagine scattata dal fotografo Paolo Petrignani nel Museo archeologico nazionale e puntuale l’articolo di Jacopo Pasotti, per la rivista diretta da Marco Cattaneo.

*Rete museale* – Questo numero del “National Geographic” non può che inorgoglire la nostra comunità e ricordarci del “tesoro” prezioso che è possibile conoscere da vicino. Infatti la rete museale dell’Uomo di Altamura è nata proprio per la fruizione della straordinaria scoperta ed è regolarmente aperta, tutto l’anno, quindi anche nel periodo estivo.

La riproduzione dell’Uomo di Altamura realizzata dai fratelli paleoartisti olandesi Kennis è al Museo archeologico nazionale in via Santeramo 88 (080.3146409).

Presso il Mud’A (Museo dell’Uomo di Altamura), allestito al palazzo Baldassarra nel centro storico, è visitabile una riproduzione dell’abside della grotta di Lamalunga insieme a pannelli esplicativi sull’evoluzione umana (info 340.2645147).

Al centro visite di Lamalunga si può visitare il museo del carsismo e della speleologia e la visita è ideale per famiglie e bambini anche per immergersi nello scenario del Parco nazionale dell’Alta Murgia (tel. 339.6144164). In tutti i luoghi le guide sono ben liete di accogliere e raccontare questa eccezionale scoperta e il contesto territoriale.

Insomma, c’è tanto da vedere ed ammirare. E questo vale sia per le cittadine e i cittadini di Altamura che vogliono essere “turisti a casa propria” sia per i turisti e i visitatori ai quali diamo molto volentieri il benvenuto!