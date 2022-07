Team Altamura, il primo acquisto è Antonio Croce

Torna in biancorosso Antonio Croce, l’attaccante dal grande fiuto del gol ha accettato la proposta della dirigenza della Team Altamura. Il sodalizio biancorosso ha messo a segno il primo, importante colpo di mercato. Croce ha già vestito la maglia biancorossa deliziando gli spettatori con i suoi gol.

Di seguito il comunicato della società.

Arrivano le prime conferme dal mercato per il prossimo campionato di Serie D 2022/23 – Antonio Croce torna in biancorosso.

In serata è stato siglato l’accordo che legherà l’attaccante al Team Altamura per la prossima stagione.

Un ritorno fortemente voluto dalla Società, dal Mister Ciro Ginestra e dallo stesso calciatore, e che darà certamente valore al reparto offensivo del Team Altamura.

Antonio Croce, classe 1986 è una punta centrale ed ha una grande carriera alle spalle fra i professionisti, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Francavilla, con 29 presenze e 14 reti all’attivo.