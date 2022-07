Nuova vita per i terreni abbandonati, Paolicelli: “Dalla Regione il nostro sostegno per questo percorso di sostenibilità

Oggi si è svolto un incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e uno dei fondatori di Urban Farmer, Andrea Guarrasi.

Si tratta di una piattaforma online che intende mettere in contatto in modo gratuito i proprietari e gli imprenditori in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità. Sono già stati censiti almeno 75 ettari registrati sulla piattaforma.

L’obiettivo è quello di dare una nuova vita ai tanti terreni incolti della nostra regione, ridotti a distese di pietre, abbandonati e senza una destinazione. Non solo: i giovani imprenditori hanno presentato in Regione il protocollo d’intesa che stanno sottoponendo ai Comuni per l’utilizzo gratuito della piattaforma.

“Un’idea innovativa che viene dal basso e che le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e supportare – ha detto il presidente della IV Commissione Agricoltura, Francesco Paolicelli -. I proprietari, grazie alla piattaforma, potranno mettere in rete i loro terreni per poter conseguire opportunità come progetti con società di piantumazione per coltivare alberi da frutto, in grado di assorbire CO2”.

Sui terreni non adatti agli alberi, invece, vi è la possibilità di installare impianti di energia rinnovabile.

“Il prossimo passo – ha sottolineato Paolicelli – sarà quello di confrontarci anche con l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, per rendere quanto più concreto il supporto della Regione”.