Comune di Altamura, nuovi giochi per bambini in Piazza Stazione

Lavori in corso in piazza Stazione per l’installazione di nuovi giochi per bambini. Oltre a quelli esistenti, si sta attrezzando un altro spazio limitrofo – in una parte maggiormente in ombra – dove collocare una decina tra altalene e giochi a molla. Nel corso degli ultimi anni la presenza di giochi e gli ampi spazi all’aperto hanno riportato piazza Stazione ad una maggiore fruizione e per questo si sta incrementando la superficie dedicata al divertimento dei bambini.

L’intervento richiederà alcuni giorni. Nel frattempo, si rivolge l’invito al rispetto dell’area delimitata dall’attività in corso d’opera, a cura dell’ufficio del verde pubblico (settore lavori pubblici). Un altro invito si rivolge per l’impegno collettivo alla cura e alla tutela di questi spazi collettivi.

Una nuova altalena sarà installata anche nel Baby Park in via Matera, in sostituzione di quella esistente.