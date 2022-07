Carles Cases in concerto per la prima volta al Sud Italia – Il Video

Con oltre settanta colonne sonore per film e più di ottanta album al suo attivo, Carles Cases, pianista, violoncellista e direttore d’orchestra spagnolo, è considerato tra i più prestigiosi compositori al mondo.

I suoi concerti nei principali teatri di Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Varsavia, Praga, Mosca, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Caracas, sono sempre un evento imperdibile per gli amanti della musica raffinata e registrano ogni volta il tutto esaurito.

Assistere ad un concerto di Carles Cases vuol dire trovarsi al cospetto di un genio assoluto della musica classica, e non solo, al pari dei grandi compositori del passato.

L’evento del 22 luglio, organizzato dal Movimento Culturale Spiragli e dall’associazione culturale catalana Etcètera, per lo spessore dell’artista, che si esibirà per la prima volta al Sud Italia, e per la bellezza paesaggistica e storico-architettonica del luogo nel quale si svolgerà, rappresenta una imperdibile occasione di evasione dal fragore e dalla frenesia

della vita quotidiana.

Cases eseguirà al pianoforte alcune tra le sue più celebri composizioni e non mancherà il suo personale omaggio ad un altro grande compositore, al quale era molto legato: Ennio Morricone.

Per info e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo info@spiragli.org o contattare, anche tramite Whatsapp, il numero 3480409979.

Per l’acquisto diretto dei biglietti è possibile cliccare il link di seguito https://billetto.it/e/carles-cases-in-concerto-biglietti-659583