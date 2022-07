Team Altamura scatenata sul mercato, ufficializzato anche Casiello. Tutti gli acquisti.

Una Team Altamura che fa sul serio, nel weekend sono arrivate le conferme di giocatori esperti della categoria.

Il primo boato è arrivato a metà della scorsa settimana, mercoledì 13 luglio, con l’annuncio ufficiale in cui si comunicava il ritorno in biancorosso di Antonio Croce. Il giorno dopo è arrivata in serata la conferma di Giovanni Errico, che negli anni è molto cresciuto sulla murgia sia dal punto di vista tecnico tattico che dal punto di vista mentale essendo un leader anche nello spogliatoio.

Il weekend parte col botto! Presentati in matttinata due attaccanti che hanno dimostrato le loro doti nel Girone H nelle scorse stagioni: Antonio Caputo e Franco Tomás Sosa. Nel pomeriggio arriva anche l’ufficialità del tesseramento di Tiziano Prinari. Fin qui, già nomi di tutto rispetto ma la dirigenza non si è fermata e ha continuato ad annunciare colpi di mercato. Si apre il sabato con Facundo Ganci, centrocampista argentino dalle grandi qualità tecniche. Si continua con Nicola Dipinto e Simone Bolognese.

Weekend di fuoco a cui si da continuità ad inizio settimana. Nella mattinata di oggi, lunedì 18 luglio, è arrivata anche la conferma di Rocco Casiello, altamurano esterno sinistro che non ha bisogno di presentazioni.

Con queste premesse c’è aspettarsi un grande campionato con un occhio al mercato che promette di dare ancora molte emozioni ai tifosi biancorossi.