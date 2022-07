Comune di Altamura, completato l’intervento per i nuovi giochi in piazza Stazione

Completato l’intervento – Nuovi giochi in piazza Stazione

In aggiornamento della comunicazione di venerdì, si rende noto che è stato completato l’intervento in piazza Stazione – a cura del servizio verde urbano, settore lavori pubblici – per l’installazione di nuovi giochi per bambini. Oltre a quelli esistenti, in altre due aiuole è stata collocata una decina tra altalene e giochi a molla. Incrementata, quindi, la superficie dedicata al divertimento delle bambine e dei bambini che frequentano gli spazi all’aperto.

Al precedente post sono stati numerosi i commenti della cittadinanza da cui è emersa la grande attenzione ai beni comuni e alla tutela degli spazi pubblici. Pertanto si confida nella piena collaborazione per la tutela e la salvaguardia dall’uso scorretto, inappropriato o peggio vandalico dei giochi, così da tenerli intatti e integri per lo svago e la gioia delle bambine e dei bambini.