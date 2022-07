A.C.A.R. Consorzio Autotrasportatori: “Le misure governative attuate sin’ora sono insufficienti”

La società consortile A.C.A.R. (Altamura Consorzio Autotrasporto Riuniti) intende rappresentare la situazione di grave difficoltà in cui versa la categoria dei trasporti su gomma dovuta, principalmente, alla crisi economica ed energetica che sta interessando il sistema nazionale con aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e delle materie prime. Trattasi di una categoria essenziale per il paese che svolge attività di ausilio e di servizio non solo ai comparti produttivi ed imprenditoriali ma anche ai consumatori e clienti finali garantendo l’approvvigionamento delle merci di ogni tipo.

Le conseguenze degli aumenti, oltre che a un elevato rischio di interruzione dello svolgimento delle attività di trasporto con evidenti effetti collaterali sull’intero sistema economico, si ripercuotono, inesorabilmente, sulla vita reale della gente e sulle tasche dei cittadini.

Per fare qualche esempio: l’incremento del costo del gasolio, nonostante gli interventi statali, è stato notevole passando da €1.449,34 ad €1.972,46 in un solo anno, l’additivo Adblue è aumentato del 400%, l’acquisto degli pneumatici del 57% mentre l’acquisto di un nuovo mezzo del 30%.

Necessitano, pertanto, interventi al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale causati dall’emergenza energetica/economica e supportare, in questa difficile fase, le aziende di trasporto su gomma.

Le misure governative attuate sin’ora sono insufficienti: il credito d’imposta riconosciuto sul consumo di gasolio (Carbon-Tax) è stato sospeso mentre il credito d’imposta del 28%, pensato proprio per mitigare gli effetti dell’aumento dei costi, nonostante sia stato previsto dal 17 maggio 2022, è sprovvisto di modalità operative per effettuare la richiesta pertanto, ad oggi, per il secondo trimestre ogni automezzo ha un deficit, rispetto a quanto previsto, di diverse migliaia di euro.

Con la presente lettera aperta, la società A.C.A.R., rivolgendosi nelle richieste alle istituzioni politiche locali e nazionali, intende sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle ripercussioni causate dalla crisi energetica ed economica e dall’aumento eccezionali dei prezzi dei carburanti e delle materie prime che colpendo inizialmente le attività che operano nel settore del trasporto di merci su strada si riverberano a cascata nel quotidiano di ogni cittadino o con l’interruzione del servizio di trasporto penalizzando tutti i settori o con il ribaltamento dei maggiori costi gravando sui consumatori finali.

