Boscosauro presenta “Ferragosto in Famiglia”, un viaggio tra scienza e spettacoli

Per la giornata di Ferragosto 2022 Boscosauro organizza visite guidate, laboratori di scavo e molte altre attività con esperti del settore per vivere momenti di scienza e spettacolo.

Di seguito tutte le informazioni.

Il programma della giornata:

Apertura dalle ore 10.00 alle 19.00

Mattina

Visita guidata con le nostre simpatiche guide di 70 minuti circa (turni: ore 10.30 / 11.00 / 11.30*)

Al termine di ogni visita guidata ci sarà un laboratorio di scavo, con consegna del Diploma di Paleontologia.

Pomeriggio

Laboratorio di argilla dalle 15.00 alle 16.00*

* Per le visite guidate e il laboratorio di argilla è necessaria la prenotazione

Spettacolo Magica Scienza dalle 16.30 alle 17.45.

A cura di Alessio Perniola, direttore scientifico di Multiversi e Pierpaolo Saracino, esperti in divulgazione e comunicazione della scienza.

Protagonista è la scienza in questo vero e proprio spettacolo di magia con tanto di trucchi da far vivere e provare agli spettatori. Tanti fenomeni naturali spesso confusi con magie vengono svelati attraverso le meraviglie della fisica, della chimica e della matematica, suscitando meraviglia e curiosità di piccoli e grandi.

Per tutta la giornata

Area giochi

Fattoria didattica

Voliera

Museo dell’ agricoltura

Per info e prenotazioni per il pranzo è necessario contattarci al numero: +39 376 1121 711

Per prenotare la giornata al Boscosauro: ‭+39 392 6142901‬

Costo della giornata: 10€ adulti e bambini (i bambini fino a 3 anni non pagano)

