Altamura, incendio in Contrada Sgarrone nel pomeriggio

L’intervento tempestivo di alcune squadre di vigili del fuoco di Altamura che hanno lavorato sinergicamente col Servizio Protezione Civile del comune di Altamura ha evitato nelle prime ore di questo pomeriggio assolato e afoso che il fuoco potesse avere la meglio su alcune ville e su una struttura ricettiva alla contrada Sgarrone. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta in loco per evitare problemi alla viabilità, il fuoco ha iniziato a propagarsi da alcune sterpaglie lungo il ciglio della strada comunale e ci è voluta oltre un’ora di intenso lavoro per il completo spegnimento reso difficoltoso anche da una ventilazione apprezzabile. Quest’anno, nonostante le temperature tropicali che stanno attanagliando sin dal mese di giugno il nostro territorio, gli incendi propagatisi sono molto di meno rispetto agli anni passati grazie anche all’intervento di prevenzione quotidiano e costante della Protezione Civile che avvalendosi del Gruppo Comunale Volontari e dell’Associazione Anpana monitora il vasto territorio comunale segnalando tempestivamente agli organi di polizia qualsiasi principio di incendio e all’occorrenza intervendo provvidenzialmente per i focolai di minore intensità.

