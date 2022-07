Lavori pubblici: tavolo tecnico di coordinamento sulle manomissioni stradali

Proseguono gli incontri operativi tra il Comune e le società di gestione dei sottoservizi (gas, energia elettrica, telefonia-dati-fibra, reti idriche e fognarie) per fare il punto sulla manomissione delle sedi stradali, disciplinata da un apposito regolamento in cui è stabilito l’obbligo per le società di procedere al ripristino al termine dei lavori effettuati.

Oggi al Palazzo di Città si è tenuta una nuova riunione di coordinamento alla quale hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici Silvio Galtieri, il dirigente del sesto settore Biagio Maiullari, i rappresentanti delle società, i tecnici comunali e la Polizia locale rappresentata da Giuseppe Ventura.

Di seguito quanto emerso:

– i lavori stradali saranno sospesi nelle due settimane a cavallo del Ferragosto e saranno sospesi anche nei giorni precedenti e successivi alla festa di Maria Santissima del Buoncammino (a settembre) e alla festa medievale Federicus (prevista nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre);

– l’Amministrazione ha ribadito l’osservanza dell’ordinanza del comando di Polizia locale sugli orari in cui è possibile lavorare, rispettando le fasce orarie in cui, invece, è garantito il riposo delle persone e dei residenti e non è possibile provocare rumori;

– l’Amministrazione ha chiesto alle società di coordinarsi con le direzioni lavori dei programmi Agorà e Rigenera nel centro storico, al fine di procedere quanto più celermente possibile agli interventi in atto riguardanti proprio la sistemazione dei sottoservizi.

Gli incontri di coordinamento si stanno tenendo con periodicità mensile.