Come cambiano le esigenze abitative degli italiani

La pandemia e l’emergenza Covid degli ultimi anni hanno letteralmente cambiato la vita delle persone da tutti i punti di vista. Il cambio radicale delle proprie abitudini e la necessità di trovare in casa uno spazio tutto per sé, dove poter lavorare o dedicarsi agli hobby per passare il tempo, hanno portato gli italiani a desiderare sempre di più un’abitazione dalle grandi dimensioni, possibilmente anche con giardino indipendente, nella quale poter allestire aree studio o palestre nelle quali poter recarsi senza allontanarsi da casa.

Case grandi con giardino: la soluzione per vivere e lavorare nello stesso luogo

Le esigenze abitative sono quindi cambiate e sono tutte indirizzate per lo più verso la scelta di una casa di dimensioni più ampie e con giardino annesso. Questa soluzione è molto ricercata soprattutto da tutti coloro che hanno la possibilità di svolgere il proprio lavoro in smart working e che vogliono di conseguenza sistemare il proprio studio in casa.

In questo contesto, infatti, ha preso sempre più piede il concetto di garden office, ovvero l’ufficio da giardino.

Gli uffici da giardino sono dei veri e propri luoghi di lavoro a due passi da casa, comodi, pratici e confortevoli, che permettono di sperimentare un modo del tutto innovativo di lavorare, mai provato prima. Dimentichiamo gli uffici grigi e tristi nel centro cittadino, caotico, pieno di smog e di inquinamento acustico: i garden office sono progettati per permettere di lavorare in perfetta armonia con l’ambiente, immersi nel verde e in un ambiente salubre, silenzioso e tranquillo. Non a caso è stato provato che tutto questo aiuta a migliorare in modo notevole sia la concentrazione sia la produttività sul lavoro.

Gli uffici da giardino in questione sono tutti costruiti con materiali naturali e sostenibili, come il legno, e sono spesso abbinati all’uso di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffreddamento, come l’energia solare, termica o fotovoltaica. I garden office sono sempre più scelti dagli italiani, oltre che per la loro sostenibilità, anche per gli enormi vantaggi che offrono.

Queste costruzioni eco sostenibili sono pensate per ridurre notevolmente il consumo di energia e aumentarne d’altro canto l’autonomia, grazie all’isolamento termico naturale di cui sono forniti; inoltre il loro obiettivo è anche assicurare a chi li vive ogni giorno un luogo sano in cui trascorrere le proprie giornate grazie a un’ottima qualità dell’aria, e garantire sicurezza grazie alle proprietà ignifughe e antisismiche del legno.

Edifici in bioedilizia: quando costruire è sinonimo di preservare

I garden office sono l’ultima pensata della bioedilizia (o bioarchitettura), quel nuovo modo di progettare, costruire e gestire le strutture edili seguendo le regole della sostenibilità ambientale, riducendo gli impatti negativi sull’ambiente e, di conseguenza, preservando la natura.

Queste costruzioni a bassissimo impatto ambientale, oltre agli uffici da giardino, includono anche le case prefabbricate in legno, un’alternativa alle tradizionali abitazioni in muratura.

Con queste nuove tecnologie costruttive, la casa diventa un tutt’uno con lo spazio verde esterno, una parte integrante e rispettosa dell’ecosistema sia per il benessere dell’uomo sia per quello dell’ambiente.

Sempre più italiani sono a oggi spinti a intraprendere una vita più verde e sono sempre più sensibili ai temi della conservazione delle risorse come le materie prime, l’energia e l’acqua, della lotta al riscaldamento globale e della riduzione dei rifiuti. L’edilizia sostenibile mira proprio a combattere tutto questo.