Altamura, bloccato in auto a causa del temporale. Intervento tempestivo della Protezione Civile Altamura

Nella mattinata di oggi, venerdi 8 luglio 2022, in via Pietro Colletta all’altezza del secondo ponte, a circa 1 km dal centro abitato, un automobilista si è trovato con la macchina sommersa da un fiume in piena di acqua poiché era in atto in forte temporale con poderose folate di vento. Tempestivo l’intervento del servizio Protezione civile Altamura che è riuscito a trarre in salvo il ragazzo alla guida di una Audi nera. Oltre mezzo metro di acqua circondava l’autovettura e impediva all’automobilista di uscire dal mezzo senza rischi.

