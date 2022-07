Altamura, allerta meteo arancione fino alle ore 20 di oggi, venerdì 8 luglio

La sezione pugliese della Protezione civile ha emesso dei messaggi di allerta meteo per il giorno 8 luglio.

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha esteso l’allerta a partire dalle 20:00 di ieri 07/07/2022 e per le successive 24 ore, dichiarando allerta di colore arancione. Evento previsto: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Consulta la pagina dedicata ai messaggi della Protezione civile pugliese: https://protezionecivile.puglia.it/messaggi-di-allerta

Si ricorda che i messaggi di allerta meteo si basano su previsioni e sono finalizzati alla prevenzione del rischio. In caso di eventi climatici avversi, si raccomandano le comuni regole di comportamento per la protezione personale e degli altri. Per le norme comportamentali clicca sulla seguente pagina:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/amministrazione/settori-e-aree-di-competenza/v-settore/servizio-protezione-civile/allerta-meteo

Il servizio di Protezione Civile del Comune di Altamura diretto dal Commissario della Polizia Locale Angelo Tragni ha già diramato alle associazioni di volontariato le opportune misure in caso di emergenza. Inoltre, come di consueto, si invita la popolazione a consultare le norme comportamentali afferenti gli eventi previsti.

