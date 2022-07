Altamura, un serpente di circa 2 metri in città spaventa i passanti

Nella mattinata di oggi, giovedì 28 luglio 2022, in via Almirante, strada che insiste tra via Selva e via Pietro Colletta, un serpente di circa due metri di lunghezza strisciava indisturbato e per nulla spaventato dal frastuono dei veicoli sul marciapiede. Una signora, spaventata dall’incontro ravvicinato col serpente, ha telefonato all’ associazione Anpana che prontamente è intervenuta procedendo alla cattura del rettile che poi, dopo le opportune verifiche, è stato rimesso in libertà nel suo habitat naturale in aperta campagna ad alcuni chilometri dall’abitato. Il serpente è un biacco della famiglia dei colubridi che vive in terreni rocciosi e soleggiati e non è velenoso.

