Team Altamura, la società si allarga, tutti i nuovi soci

TEAM ALTAMURA DIVENTA PIU’ GRANDE GRAZIE ALL’INGRESSO DI NUOVI SOCI.

Dopo alcuni giorni di trattativa, e grazie al grande lavoro svolto in questi anni dal Presidente Michele Calia e dai dirigenti Angelo Continisio e Nico Squicciarini, la “TEAM ALTAMURA” annuncia l’ingresso di nuovi Soci, che a partire da oggi diventano parte integrante del nuovo progetto calcistico altamurano.

Con l’arrivo dei nuovi soci, tutti imprenditori del territorio, la base societaria si allarga in modo esponenziale, modificato anche l’assetto societario ed il quadro dirigenziale, a cominciare dalla nomina del nuovo Presidente, l’imprenditore altamurano Filippo Direnzo.

Questi i nomi di tutti i soci della Team Altamura:

Renzo Bolognese (Essebi Servizi Srl) – Beppe Piccininni (Harmony Srl) – Filippo Simone (Gruppo Simone) – Michele Calia (Steelfer Srl) – Carlo Scarabaggio (Elleci Impianti Srl) – Francesco Ninivaggi e Gianni Picerno (Imbitalia Srl) – Michele Cannito (Edil Cma) – Angelo Continisio (Autotrasporti Continisio Pietro Srl) – Michele Calia (Calia Carburanti) – Luca Perrulli (Nottinrelax Srl) – Nico Squicciarini (Latte Rugiada Srl) – Carlo Plantamura (Plantamura Carlo Srl) – Filippo Piccininni (New Trend Concept Srl) – Filippo Farella (Farella Trasporti) – Luca Genco (Cattolica Assicurazioni Agenzia Favale Altamura) – Filippo Direnzo (Dienne Salotti Srl).

Con questo nuovo gruppo, allargato e coeso, la Team Altamura si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D, mettendo la parola “fine” a tutti i rumors degli ultimi giorni che avevano tenuto in apprensione la tifoseria bianco-rossa.

Da oggi si riparte, assieme, uniti e più forti, con la grinta che da sempre ci contraddistingue.

