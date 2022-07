Cobar presenta il Museo in Piazza. L’arte di Altamura in bella mostra

Non un semplice intervento di superbonus ma un vero e proprio “museo in piazza”. Questo per i prossimi mesi sarà quello che i cittadini di Altamura e i turisti che stanno tornando a vivere la città vedranno passeggiando per le vie del centro.

Grazie alla Cobar spa che ha ottenuto l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi di rigenerazione ed efficientamento dell’immobile, infatti, i teli che copriranno i lavori saranno un vero e proprio piacere da gustare con gli occhi. Un modo per pubblicizzare e valorizzare le opere d’arte presenti sul territorio attraverso un museo a cielo aperto accessibile a tutti. Tanto che le scuole potrebbero anche organizzare qualche “visita guidata” da settembre in poi per portare grandi e piccoli a scoprire le ricchezze del territorio prima magari di farli immergere in un vero tour dei musei da cui le opere provengono.

Sui teli che ricoprono e ricopriranno il palazzo nei mesi di lavoro da parte della ditta, per volontà della società di Vito Barozzi, sono raffigurati infatti opere, manufatti, reperti archeologici, quadri e ritrovamenti conservati nei musei del territorio o rinvenuti in chiese rupestri della diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti (e ancora lì conservati).

Prossimamente, nei pannelli lungo il marciapiede si potranno leggere nel dettaglio le caratteristiche di ognuna delle opere raffigurate e approfondirne la conoscenza.

Le opere che sono state riportate sui teli sono divise in due sezioni. Quelle sul telo allestito lungo la facciata del palazzo in via Veneto provengono dall’Archivio della Biblioteca Museo Civico (A.B.M.C.), dal Museo Diocesano Matronei Altamura (MUDIMA) e dal Museo Nazionale Archeologico; invece, quelle riportate sul telo esposto sulla facciata di viale Regina Margherita provengono tutte dalle chiese rupestri, alcune impossibili da raggiungere e visitare.

L’intervento è stato realizzato da Cobar Spa in accordo con la Direzione Regionale Musei Puglia, Museo Diocesano Matronei Altamura (MUDIMA), Archivio Biblioteca Museo Civico (ABMC) Altamura, Associazione Turistica Pro Loco Altamura e Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti.

«Quando ci siamo trovati davanti a questo progetto abbiamo subito capito che avremmo potuto fare molto più che un intervento di rigenerazione – spiega Vito Barozzi, amministratore di Cobar -. Volevamo portare bellezza, come sempre cerchiamo di fare nella nostra città. E così abbiamo deciso di realizzare il museo a cielo aperto attraverso CobarPer, il programma di sponsorizzazioni e responsabilità sociale di impresa dell’azienda nato per contribuire in modo strategico alla generazione di valore in settori specifici, affini alla sua missione, al suo business e ai suoi valori, a partire dal territorio più vicino. La nostra speranza è che anche altri decidano di fare come noi per rendere la nostra città sempre più bella».

