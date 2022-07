Rifiuti abbandonati, la Polizia Locale individua circa 100 soggetti con le fototrappole

Continua incessante il lavoro della Sezione Controllo del Territorio della Polizia Locale Altamura – diretta dal commissario Angelo Tragni – che ha individuato una serie di siti, oltre una ventina, adibiti al versamento continuo e indiscriminato di rifiuti di ogni genere sul fronte ambientale. L’attività di verifica e pattugliamento con ausilio di fototrappole e con intervento della società Teknoservice ha portato, nell’ultimo periodo, all’individuazione di un centinaio di soggetti beccati nello sversare rifiuti sia in periferia che nelle immediate vicinanze del centro abitato a cui sono stati notificate multe salatissime. Per i predetti soggetti è conseguito l’obbligo di bonificare i siti inquinati per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni amministrative o in guai con la magistratura qualora dovessero disattendere l’ordine impartito nell’ordinanza sindacale di bonifica.

“Come sempre questo Comando dedica massima attenzione al nostro ambiente che va sempre salvaguardato da scempi edilizi e ambientali – esordisce la comandante Dott.ssa Maria Paola Stefanelli – poiché è nostro compito tutelarlo rendendolo salubre e pulito e, pertanto, in tale contesto, sebbene con risorse esigue di personale che a breve rimpingueremo con l’innesto di oltre dieci agenti e tre ufficiali, non abbasseremo mai la guardia. Continueremo ad effettuare controlli mirati monitorando il nostro vasto territorio nella speranza che i cittadini collaborino sempre con le istituzioni”