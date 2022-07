Team Altamura – Comune di Altamura, incontro proficuo. Cruciale il campo Cagnazzi

Nella mattinata di oggi, martedì 19 luglio, si è tenuto il primo incontro tra l’amministrazione comunale e la nuova dirigenza della Team Altamura presso il Comune di Altamura.

Presenti all’incontro la Vicesindaca Raffaella Petronelli, l’assessore allo sport Vito Menzulli e l’assessore ai lavori pubblici Silvio Galtieri. Presente anche buona parte della nuova cordata che guiderà la squadra di calcio nella prossima stagione.

Durante l’incontro, la dirigenza biancorossa ha presentato dinnanzi alle istituzioni il progetto triennale sottolineando in particolar modo che, in base agli obiettivi prefissati, mancano le strutture per poter portare avanti il progetto.

Il presidente, Filippo Direnzo, ha esplicato quelli che sono i problemi logistici nell’essere costretti ad allenarsi quotidianamente in trasferta – mancando un campo di gioco con manto sintetico ad Altamura, i biancorossi si allenano da anni nel campo comunale di Toritto.

Non è mancato il dialogo sulla necessità di fornire a tutta la comunità un campo sportivo che abbia le caratteristiche richieste, identificando lo stesso nel campo Cagnazzi.

A fine incontro è intervenuto ai nostri microfoni Francesco Ninivaggi, membro della dirigenza della Team Altamura: “Riteniamo che questo primo incontro sia stato molto proficuo per il futuro, abbiamo trovato un’amministrazione disponibile ad accompagnarci nel nostro progetto triennale. Ci siamo dati appuntamento a stretto giro per risolvere le prime problematiche e ringraziamo l’assessorato e l’amministrazione per averci dato disponibilità a venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze di questa nuova società”.

Abbiamo avuto modo di ascoltare anche il parere sull’incontro dell’amministrazione comunale attraverso le parole di Vito Menzulli, assessore allo sport: “Possiamo affermare che il Comune di Altamura è a disposizione della Team Altamura e di tutte le realtà sportive altamurane, partendo dal campo sportivo Cagnazzi con un nuovo manto sintentico fino a interventi presso lo stadio Tonino D’Angelo con il manto sintetico e ulteriori lavori sulle tribune. Stiamo facendo tanto per il calcio e per tutte le discipline sportive altamurane, continueremo ad interessarci anche nel futuro”

