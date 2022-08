Bar Ciccimarra festeggia 40 anni di attività, una storia di famiglia

Ciccimarra – Pasticceria, Gelateria, Caffetteria , Bistrot è un bar storico della nostra città, ogni altamurano ha un ricordo legato a questa attività che da 4 decadi delizia i propri clienti con prodotti di ogni tipo. Negli ultimi giorni hanno festeggiato i primi 40 anni di attività e, per l’occasione, abbiamo fatto qualche domanda a Michele e Rosa Ciccimarra che ci hanno raccontato di quando papà Vincenzo ha dato vita a questa realtà e con l’aiuto di mamma Lia è riuscito a crescere e da portare avanti la sua passione. Un viaggio pieno di emozioni e di storie interessanti di clienti, amici e famiglia.

Avete da poco festeggiato i 40 anni di attività, ma come è iniziata la storia di Ciccimarra?

La storia di Ciccimarra nasce un po’ per caso, quando nostro padre aveva 13 anni ha iniziato a lavorare in una pasticceria per cercare di dare una mano in famiglia nonostante fosse molto portato per la scuola e nostro nonno avrebbe preferito che continuasse gli studi. Dopo qualche anno, con l’esperienza acquisita in varie attività, ci fu l’avvenimento che diede vita alla nostra storia. Si liberò il locale che ancora oggi è la nostra sede ed essendo vicino a casa sua, decise di aprire un bar tutto suo. Era il 22 luglio del 1982 quando nostro padre e i nostri zii diedero vita a Bar Pasticceria Ciccimarra.

(Il primo cliente pagante fu un signore che incontreremo più tardi in questo racconto)

Nell’ultimo anno avete rinnovato il locale, quali altri cambiamenti ci sono stati nel corso di questi 40 anni?

Di cambiamenti ce ne sono stati tanti, nel 1982 avevamo solo una parte del locale in cui c’erano sia il laboratorio che il bar con dimensioni ristrette rispetto ad oggi. Il secondo punto di svolta a livello strutturale arriva nel 1995, precisamente il 28 ottobre ci fu l’apertura del punto vendita rimodernato e più ampio. Ultimo in termini cronologici il rinnovamento del locale inaugurato il 3 agosto dell’anno scorso anche se era in progetto già dal 2018 ma per motivi legati alla pandemia abbiamo dovuto rimandare.

Anche i clienti sono cambiati nel tempo, per consuetudini e abitudini, negli anni ’80 la clientela era prettamente maschile e principalmente lavoravamo con il bar. Poi negli anni ci siamo resi conto che le esigenze dei nostri clienti stavano cambiando. In particolare, quello che ha in parte rivoluzionato la nostra attività, è stata l’introduzione nel nostro banco di prodotti salati. In quell’occasione è nata la nostra Pizza Fredda che ancora oggi resta un nostro fiore all’occhiello. In quegli anni, alcuni dei nostri clienti lavoravano ad Altamura pur essendo di paesi limitrofi e avevano la necessità di pranzare fuori casa. Con il rinnovamento del 1995 inserimmo dei prodotti che andassero a sposare le loro esigenze, tutti giorni a pranzo cucinavamo dei primi piatti in terrine offrendo un servizio in più rispetto alla tavola calda che avevamo in precedenza.

Abbiamo parlato dei vari cambiamenti ma se c’è qualcosa che è rimasto immutato?

C’è sicuramente la voglia di dare continuità a quanto costruito in tutti questi anni, nonostante i cambiamenti che si sono susseguiti, cerchiamo di mantenere la stessa qualità di sempre senza perdere occasione per migliorarci ascoltando i nostri clienti.

La nostra pizza fredda o i prodotti della nostra pasticceria hanno subito piccolissime modifiche in termini di lavorazione e ingredienti cercando di migliorarli seguendo le innovazioni nel nostro campo ma non sono e non saranno mai stravolte. In più, non è cambiato chi gestisce la cucina: nostro padre Vincenzo e nostra madre Lia continuano ad occuparsi della preparazione di tutti i nostri prodotti.

Per essere presenti sul mercato per tutto questo tempo, avete sicuramente sempre ingolosito i vostri clienti, qual è il segreto di Ciccimarra?

Il segreto del Ciccimarra è il Ciccimarra stesso, usando le parole di un nostro cliente: “Da Ciccimarra mi sento a casa”. Per noi è motivo di grande orgoglio sentire queste parole, così come quando vengono a trovarci clienti che non vivono più ad Altamura ma che ogni volta che tornano in città, non perdono occasione per passare a trovarci. Molti dei nostri clienti, non sono solo semplici clienti, abbiamo avuto il piacere di invitare ai nostri matrimoni persone che inizialmente erano dei clienti del nostro bar ma che nel tempo sono diventati veri e propri amici.

Ci sono dei momenti che avete particolarmente a cuore o che hanno segnato istanti indelebili nella storia di Ciccimarra?

In realtà ci sono momenti indelebili ogni giorno durante il nostro lavoro. Dare il buongiorno alle stesse persone che quotidianamente ci scelgono, sentire la fiducia dei clienti che ci chiamano per i catering dei loro avvenimenti importanti e tanti momenti che viviamo nelle nostre giornate. C’è però una storia che vogliamo raccontare, il primo cliente del Bar Ciccimarra, il primo a varcare la porta il 22 luglio del 1982, è ancora nostro cliente e oggi che ha 90 anni, viene a trovarci ogni giorno alle 6:30 di mattina per fare colazione da noi. Guardarlo entrare ogni giorno per 40 anni ci regala quotidianamente quegli istanti indelebili che ci rimarranno per sempre nel cuore.

Per questo grande traguardo, volete ringraziare qualcuno?

Sicuramente dobbiamo ringraziare i nostri genitori, sono stati il nostro pilastro e sono coloro che hanno reso possibile tutto questo. Ringraziamo anche mia moglie e i miei figli (parla Michele) e mio marito ( parla Rosa) che ci supportano in ogni occasione. E non possiamo assolutamente dimenticarci del nostro staff, ragazzi e ragazze che vivono con ogni momento passato tra queste mura e con cui condividiamo ogni piccolo istante. Infine, ovviamente, i nostri clienti. Tutti coloro che ci scelgono e non rinunciano a ricordarci che “Da Ciccimarra si sentono a casa”.

